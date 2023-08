Carl Hoefkes heeft een kogelvrije vest: "Ik zal de kogels wel opvangen voor mijn jonge spelersgroep"

Standard kent een dramatische start onder leiding van Carl Hoefkens. De trainer is alvast van plan om de klappen op te vangen.

De fans van Standard waren niet tevreden na de nederlaag tegen Cercle Brugge en de dramatische start met één punt uit vier wedstrijden. “Ook deze situaties horen bij het voetbal. Ik versta de emoties en de gevoelens van de fans ook wel. Iedereen wil het beste voor deze club”, toonde hij begrip voor de reactie van de fans na de nederlaag.

"We moeten stouter worden, wat professioneler. In het laatste derde van het veld moeten we meer kwaliteit tonen. Mijn spelers hebben ook vertrouwen nodig. Ik heb spelers nodig die de bal durven vragen. Ze moeten meer geloof uitstralen”, zag Hoefkens wat beter moet bij zijn Standard.

Carl Hoefkens gaat alvast niet met de vinger wijzen en wil ver gaan om zijn spelersgroep te beschermen. “Ik mag hopen dat de druk er zal zijn, want dat zou betekenen dat dit echt een topclub is”, zegt de voormalige Rode Duivel. “En als het nodig is, zal ik de kogels wel opvangen voor mijn jonge spelersgroep.”