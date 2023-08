KV Mechelen herleeft en smeert leider Union eerste (erg zwaar) verlies aan, Buffalo's krijgen kans op de leidersplaats

Met een heel andere insteek leefden KV Mechelen en Union naar hun onderling duel toe. Leider Union had een tot dusver foutloos parcours gereden, terwijl in Mechelen de eerste donderwolken verzamelden na een 1 op 9. Na speeldag 4 ziet het er weer een heel stuk anders uit.

KV Mechelen was vastberaden om nu zijn echte gelaat laten zien. Al was het de vraag of dat getoond kon worden tegen Union, dat in de eerste drie speeldagen foutloos bleef. Met Puertas mikte de gevaarlijkste bezoeker al eens naar de korte hoek. Aan de andere kant nam Schoofs de keeper onder vuur. Coucke en Moris bleven overeind.

Het was alleszins een gretiger en aanvallender Malinwa dat zich liet opmerken. Dat resulteerde ook in de 1-0: op aangeven van Schoofs vlamde Mrabti fraai in de rechterhoek. De ongelukkige Lauberbach zag tweemaal de vlag voor buitenspel roet in het eten gooien: vooral de tweede keer was het erg nipt. Puertas knalde aan de overkant op de lat.

© photonews

Union had natuurlijk niet voor niets 9 op 9 gepakt. Het was Achter de Kazerne baas na rust, maar de kansen lieten op zich wachten. De Mechelse counter kwam er lange tijd niet uit, het verdedigen van de 1-0 daarentegen leek wél te lukken. Wanneer die ene tegenprik dan wel omgezet werd in een doelpunt, was de buit binnen voor KV.

Storm slaagde er nog net in om Hairemans te vinden aan de tweede paal en die deed de 2-0 in doel hobbelen. Een eerste nederlaag zo voor Union, de Buffalo's van Hein Vanhaezebrouck krijgen de kans om aan de leiding te gaan. Vanuit Mechels oogpunt was het nog genieten van de fraaie orgelpunten van Belghali en Bates: 4-0 zowaar!