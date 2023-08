Carl Hoefkens onder druk bij Standard na dramatische 1 op 12? Coach geeft verrassend antwoord

Standard verloor nu ook in eigen huis van Cercle Brugge en is zo heel slecht aan het seizoen begonnen. En dat zorgt voor druk op de ketel.

Carl Hoefkens staat na een 1 op 12 al onder druk bij Standard. De nederlaag tegen Cercle Brugge was dan ook pijnlijk.

Niet enkel qua resultaat, maar ook omdat er van de Rouches heel weinig uitging. Niks creativiteit, niks dadendrang. Problematisch toch wel, dat moet ook de coach beseffen.

"Het is heel zwaar op dit moment en ik begrijp de emoties van de fans. Iedereen wil het beste voor deze club en nu is er veel ontgoocheling", aldus Carl Hoefkens in een reactie bij Sporza.

"We waren te braaf, ook al wisten we dat het hard en fysiek zou zijn. Mijn spelers wilden zeker wel en deden er alles aan om te winnen, maar het ontbrak aan kwaliteit."

Resultaten halen

De coach van Standard beseft dat Standard een proces aan het doormaken is. Hij hoopt dat zijn spelers het geloof in eigen kunnen niet verliezen.

Toch maakt hij zich nog geen zorgen over zijn job: "Ik ben niet ongerust. De situatie is moeilijk, maar we moeten gewoon resultaten gaan behalen."