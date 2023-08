De Cuyper naar ziekenhuis: Club Brugge weet wat er scheelt met hem

Maxim De Cuyper werd zondag tegen RWDM tijdens de rust vervangen. Hij trok naar het ziekenhuis voor een scan.

Club Brugge hield zondag schietoefeningen tegen RWDM. De troepen van trainer Ronny Deila wonnen met maar liefst 7-1. Al was er ook een domper voor blauwzwart.

Tijdens de rust werd Maxim De Cuyper vervangen. Hij had een stevige botsing gemaakt en werd naar het ziekenhuis gestuurd voor een scan.

De resultaten zijn daarvan ondertussen duidelijk. Volgens Het Laatste Nieuws is De Cuyper geraakt aan de borstwervel. Een blessure waar buiten rusten niet veel aan gedaan kan worden.

Het is dan ook kijken of De Cuyper speelklaar geraakt voor het duel van donderdag op bezoek bij Osasuna in de play-offs van de Conference League.

Mocht hij nog niet in actie kunnen komen, dan wordt hij zo goed als zeker opnieuw vervangen door Kyriani Sabbe. De 18-jarige speler van blauwzwart kwam ook tegen RWDM na de rust in de ploeg.