Geen toeval voor Vandenbempt: "Dat is strategie van Vanhaezebrouck"

KAA Gent wist vorige week niet te overtuigen, zowel in Europa als in de Jupiler Pro League. En precies nu staat het voor een cruciale opdracht.

KAA Gent staat voor een belangrijk dubbel duel tegen Nicosia. De play-offs van de Conference League baren trainer Hein Vanhaezebrouck duidelijk zorgen, zo liet hij al verschillende keren horen de voorbije week.

Analist Peter Vandenbempt denkt er alvast het zijne van. “Dat zal ook wel een beetje deel van zijn strategie zijn om zijn spelers extra op scherp te zetten”, zo laat hij weten bij Sporza.

Al had KAA Gent het echt wel moeilijk in de Jupiler Pro League. “Zijn dragende, ervaren spelers gaven niet thuis, zijn topspitsen waren afwezig en Gent werd enkel gered door te weinig efficiëntie bij STVV. Ze hadden er 3 of 4 moeten maken in hun goede periode.”

Voor de Buffalo’s is het echt van moeten. “Nicosia zal wel opzij gezet moeten worden, anders verval je toch weer in een soort negativiteit en een najaar zonder Europees voetbal.”

Een waarschuwing voor Gent ook. “Nicosia is een bende oude, lepe krijgers. We kennen de coach, Ricardo Sa Pinto, de meest geschifte coach die er hier de voorbije 10 jaar heeft rondgelopen, maar die het wel heel goed heeft gedaan met Standard en die vaak Belgische ploegen in de competitie tot wanhoop heeft gedreven.”