🎥 Een prachtige redding en een sterke wedstrijd wedstrijd, maar toch ook een teleurstelling voor Jean Butez

Jean Butez kan terugkijken op een goede avond. De Franse doelman speelde een uitstekende wedstrijd in Charleroi, maar hij zal zich toch ook een slechte keuze bij het doelpunt van Carolo's herinneren.

Jean Butez deed bijna alles goed tegen Charleroi. Hij was niet te stoppen voor de pauze en zorgde ervoor dat Antwerp met een voorsprong terug naar de kleedkamer kon. Hij pakte een vrije trap van Ryota Morioka net voor rust, maar vooral zijn fantastische parade op een kopbal van Shamar Nicholson was indrukwekkend.

Het is het soort redding dat je niet onverschillig laat. "Het is een redding puur op instinct en het is waarschijnlijk één van mijn beste reddingen dat ik al heb gedaan," vertelde Butez na de wedstrijd.

"Een goed punt"

Maar die reddingen waren niet genoeg voor de Great Old, want uiteindelijk speelde Charleroi alsnog gelijk. Bij het tegendoelpunt leek Butez toch even te twijfelen. "Ik denk dat ik eruit moest komen, maar dat ik, vooral tegen Nicholson, naar binnen had moeten gaan om de bal te boksen. Ik had niet moeten proberen om hem te vangen."

Maar dat weerhoudt de Fransman er niet van om tevreden te zijn met het resultaat in Charleroi. "Gezien de hele wedstrijd en de kansen die zij in de laatste tien minuten kregen, denk ik dat we een goed punt hebben behaald," concludeerde Jean Butez.