Antwerp moet tevreden zijn met punt op het veld van Charleroi: "Daar ontbrak het ons aan"

Een goed punt, maar veel gemiste kansen: Antwerp is niet ontevreden met het gelijkspel in Charleroi vrijdagavond, maar vindt ook dat het met meer efficiëntie de drie punten had kunnen pakken.

Michel-Ange Balikwisha, die op het einde van de wedstrijd nog in het veld kwam, kon Antwerp niet helpen om het verschil te maken in Charleroi. Maar hij is tevreden met het punt dat hij kreeg op het terrein van de Zebra's. "Het is een goed punt, we hadden eigenlijk zelfs een beetje geluk aan het einde van de wedstrijd met de paal."

"We moeten technisch beter en efficiënter zijn"

Brian Priske is het daarmee eens. Hij heeft zijn mannen zien lijden, vooral in de eerste helft. "Het was een moeilijke wedstrijd. Charleroi speelde zeer goed, vooral in de eerste helft. Een punt hier is geen slecht resultaat," zei de trainer van Antwerp.

Maar Antwerp had het beter kunnen doen met een beetje meer nauwkeurigheid in het laatste deel van het veld en daar zijn ze zich van bewust. "Met het team dat we hebben, moeten we technisch beter en efficiënter voor het doel zijn," zei Balikwisha. "We strelen liever de bal dan dat we kracht zetten achter onze schoten. Daar ontbrak het ons aan in Charleroi."