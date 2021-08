Jelle Bataille na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik wilde de overwinning pakken voor Franck Berrier"

Antwerp speelde vrijdagavond 1-1 gelijk op het veld van Charleroi, maar misschien was voetbal vrijdag wel even bijzaak. Het overlijden van Franck Berrier kwam namelijk bij iedereen hard aan.

Zo ook bij Jelle Bataille. De verdediger wilde graag de overwinning pakken voor zijn ex-ploegmaat. "Ik las op de bus geruchten over Berrier en dan zie je dat voetbal bijzaak is. Ik wilde voor hem winnen, want hij was een mooie mens en een zeer goede voetballer", vertelde Bataille na de wedstrijd en staat te lezen bij Sporza.

Uiteindelijk moest Antwerp tevreden zijn met een punt. "1-1 is zeker niet slecht, maar als je ziet dat we op voorsprong komen en zo'n tegendoelpunt slikken, is het wel jammer. We wilden bevestigen na vorig weekend, maar het is geen slecht resultaat", aldus Bataille.