Jean Butez: "We zijn allemaal erg blij met de komst van Radja Nainggolan"

De naam van Radja Nainggolan lag vrijdagavond al op ieders lippen in de backstage van het Stade du Pays de Charleroi. Zo zijn de spelers van Antwerp zeer tevreden met de komst van de middenvelder.

Antwerp moest genoegen nemen met een gelijkspel bij Sporting Charleroi, maar het resultaat van de wedstrijd was niet het enige onderwerp van gesprek na de wedstrijd. Het nieuws van het weekend was de komst van Radja Nainggolan, wiens transfer binnenkort officieel zal worden gemaakt.

Brian Priske wilde geen commentaar geven op het nieuws. "Ik ben natuurlijk heel blij dat hij bij ons komt, maar op dit moment ben ik gefocust op de wedstrijd die we net gespeeld hebben", vertelde de trainer van Antwerp.

Jean Butez toonde wel zijn enthousiasme. "Het is heel goed voor ons. Hij is een sterke aanwinst voor de kleedkamer en op het veld en dat zal ons goed doen. Hij zal belangrijk zijn en het zal waardevol zijn om hem op het middenveld te hebben. We zijn allemaal erg blij met zijn komst!"