Edward Still tussen tevredenheid en teleurstelling: "We zaten er echt niet ver naast"

Edward Still zag zijn ploeg groeien, maar de overwinning werd Charleroi onthouden. Uiteindelijk bleven de Carolo's op een 1-1 gelijkspel steken tegen Antwerp.

De Zebra's speelden vrijdagavond een puike wedstrijd tegen Antwerp en dat vond ook hun coach Edward Still. "We speelden een complete wedstrijd," zei hij. "We domineerden de eerste helft, speelden een mooie wedstrijd en konden Antwerp in de problemen brengen."

Maar het was de Great Old dat met de voorsprong de rust in ging en Charleroi moest hard werken om terug in de wedstrijd te komen. Uiteindelijk lukte dat ook en in het slot kwamen de Carolo's nog dicht bij de overwinning, maar het schot van Bedia ging tegen de paal. "We zaten er echt niet ver naast", zei de trainer van Charleroi.

"Het is een beetje een herhaling van de wedstrijd van vorige week tegen OHL, maar ik heb het gevoel dat we een stap voorwaarts hebben gezet en vanavond nog dichter bij de overwinning waren. Het is nog een beetje onzeker omdat het op een paar details aankomt, maar ik heb er alle vertrouwen in dat die details in ons voordeel zullen uitvallen," besloot een optimistische Edward Still.