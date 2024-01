Antwerp zet Gouden Schoen-feestje voort tegen Charleroi met vlotte 4-1 zege

Antwerp heeft duidelijk geen kater overgehouden na het feestje op de Gouden Schoen waar ze 5 prijzen mee naar huis mochten nemen. De Great Old won zondagmiddag eenvoudig van een zwak Charleroi met 4-1.

Door geblesseerden pakte Antwerp het wat experimenteler aan tegen Charleroi met een driemansdefensie en Janssen samen met Ilenikhena aan de aftrap, goed voor de eerste basisplaats van Ilenikhena in de Jupiler Pro League.

Sterk Antwerp

Charleroi besloot om de kat uit de boom te kijken op de Bosuil en liet het voetballen over aan de thuisploeg. Die deden dat vooral met een bedrijvige Ejuke op de linkerflank. Al was het Vermeeren die met een afgeweken schot voor het eerste doelgevaar zorgde. Patron zag de bal net naast gaan.

© photonews

Muja kreeg de eerste grote kans voor de thuisploeg wanneer een voorzet van Vermeeren breed werd gelegd maar hij raakte niet voorbij Patron. Het was echter slechts uitstel van executie want enkele minuten later vond Janssen het net wel. Op aangeven van Ejuke en via het been van een slidende Boukamir verdween de bal in de korte hoek tegen de netten.

Antwerp bleef baas maar moest toch bijna een tegendoelpunt incasseren. Butez kwam goed uit maar werkte de bal tegen een meelopende Van Den Bosch. De bal caprioleerde opnieuw richting het Antwerpse doel maar botste nipt naast.

© photonews

Op slag van rust lukte het Antwerp dan toch om de score te verdubbelen. Ejuke vond eerst nog de voeten van Patron maar in de herneming was de doelman kansloos op de volley van Ilenikhena die in het dak van het doel botste.

Mazzu besloot om tijdens de rust in te grijpen met een dubbele wissel en kregen ook meer schoten tussen de palen maar Butez kon zowel het schot van Heymans als de kopbal van Van Cleemput uit zijn doel houden.

Wereldgoal Wijndal

Antwerp bleef baas maar kwam moeilijker tot kansen in de tweede helft. Dan maar eens vanop afstand proberen, moest Owen Wijndal gedacht hebben. Vanop zo'n 25-30 meter poeierde hij het leer enig mooi in de verste hoek.

© photonews

Mochten de bezoekers nog hoop gekoesterd hebben, werd die een kwartier voor tijd helemaal teniet gedaan. Alderweireld leek op de corner van Vermeeren net naast te koppen maar Ekkelenkamp was aan de tweede paal de dans ontsprongen om van dichtbij de 4-0 tegen de touwen te koppen.

Eerredder

Antwerp liet de grip over de wedstrijd een beete los en daar profiteerde Charleroi uiteindelijk dan toch van om de eerredder te maken. Heymans werd gezocht en gevonden met een voorzet en hij bracht de bal met het hoofd opnieuw voor doel. In de rug van Alderweireld gleed Bernier de eerredder en 4-1 eindstand in doel.

Door de vlotte overwinning komt Antwerp op gelijke hoogte met Genk op plaats 5. Charleroi moet dan weer vrezen om opnieuw te zakken richting de laatste vier van het klassement.