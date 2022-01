Antwerp heeft genoeg aan sterke openingsfase om de drie punten thuis te houden tegen zwak Charleroi

Antwerp heeft deze middag een mooie overwinning geboekt in de Jupiler Pro League. The Great Old haalde het met 3-0 van Charleroi na twee doelpunten van Michael Frey en eentje van Samatta. Zo zit Frey al aan 17 goals dit seizoen.

In de eerste 10 minuten was er weinig te beleven, maar daarna werd Antwerp wakker en vooral dodelijk efficiënt. Zo had Balikwisha een uitstekende actie in huis en zijn voorzet was ook perfect. Frey stond op de juiste plaats om de voorzet binnen te koppen: 1-0.

Meteen daarna was Antwerp daar opnieuw en was het weer prijs. Deze keer deed Benson het uitstekend door knap zijn tegenstander te poorten en op het juiste moment te wachten om de bal te spelen. Frey kwam zich goed aanbieden en duwde de 2-0 tegen de netten. Het was al zijn zeventiende doelpunt van het seizoen.

En de Carolo's? Die lieten maar zeer weinig zien. Nieuwkomer Bayo kreeg wel een uitstekende mogelijkheid op de aansluitingstreffer, maar Butez lag goed in de weg. Ook bij Antwerp kregen ze nog een mooie mogelijkheid, maar Yusuf raakte niet voorbij Kamara. 2-0 was dan ook de ruststand.

De tweede helft begon aardig met meteen een uitstekende mogelijkheid voor de thuisploeg. Knezevic ging in de fout, waardoor Balikwisha met de bal aan de haal kon, maar zijn pass richting Frey was niet zuiver genoeg, waardoor de Zwitser geen kans kreeg op een hattrick.

Daarna was het de beurt aan Engels. De centrale verdediger mocht blijven opkomen van Charleroi en hij probeerde het dan maar eens van ver. Zijn schot ging heerlijk richting de verste hoek, maar de paal stond in de weg.

Antwerp bleef zoeken naar de 3-0 en in het slot werden ze daarvoor beloond. Balikwisha speelde de bal opnieuw op het juiste moment en invaller Samatta trapte in één tijd heerlijk binnen. 3-0 en het werd meteen ook de eindstand.

Door deze zege doet Antwerp een goede zaak want ze klimmen voorlopig naar de derde plaats in het klassement. Charleroi laat een uitstekende mogelijkheid liggen om de top 4 binnen te komen en volgt nu al op vijf punten van Antwerp. The Great Old heeft ook nog een match minder gespeeld.