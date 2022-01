Club Brugge wint eerste wedstrijd onder Schreuder eenvoudig van zwak STVV

Club Brugge heeft het nieuwe jaar ingezet met een eenvoudige 2-0 zege. STVV liet zich gewillig naar de nederlaag leiden door Club en leek nooit aanstalten te maken op een puntje in Jan Breydel. De doelpunten kwamen van De Ketelaere en Dost.

Bij Club Brugge kwam nieuwkomer Tajon Buchanan meteen in de basis. Op twee weken training kon hij Alfred Schreuder genoeg overtuigen van zijn kwaliteiten. De Nederlander koos er ook voor om zijn landgenoten Dost en Vormer op te stellen en greep terug naar een driemansdefensie met Mechele-Hendry-Nsoki. Balanta startte op de bank. Bij STVV was er nog geen plaats voor Shinji Kagawa. De Japanse ster zit nog in zijn thuisland.

Zoals verwacht was Club Brugge de betere ploeg tegen de Kanaries die er een lange bustrip op hadden zitten op zaterdagavond. Club Brugge speelde geduldig de bal rond op zoek naar een opening. De eerste kans kwam op naam van Mats Rits, maar zijn schotje met de buitenkant van de voet werd gekeerd door Schmidt.

Kansen bij elkaar voetballen leek lastig te zijn, dus besloot STVV-speler Junior Pius een handje te helpen met een slechte terugspeelbal. Dost en Buchanan kwamen niet tot scoren, De Ketelaere wel. STVV kwam er maar niet uit, op een hele eerste helft sprokkelden ze een xG van 0,06 bij elkaar.

In de tweede helft had Club het wat lastiger om de vrije man te vinden op de helft van de tegenstander. Hollerbach had zijn troepen duidelijk aangevoerd tijdens de rust, maar tot echt doelgevaar kwam het niet.

Echt goed was het niet in de tweede helft, en toch kwam Club 2-0 voor. Vormer verstuurde vanop de eigen helft een lange bal richting Bas Dost die door de buitenspelval kon glippen en de bal over de ver uitgekomen Daniel Schmidt kon leggen.

Na de 2-0 kon STVV niets meer op de mat brengen. Club Brugge kon nog meerdere keren scoren maar Schmidt hield Vormer en Dost van een derde doelpunt voor Blauw-Zwart.