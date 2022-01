Junya Ito loodst Genk naar comfortabele zege tegen onmachtig Beerschot

Racing Genk had in eigen huis geen enkele moeite met een erg matig Beerschot. Hrosovsky opende de score op aangeven van Ito, niet veel later maakte de Japanner er 2-0 van. In de tweede helft liep Genk verder weg via Bongonda. Noubissi redde de eer, in blessuretijd pikte debutant Nemeth een goal mee.

Javier Torrente koos in Genk voor een vijfmansverdediging. Opvallende afwezige daarin: Jan Van den Bergh. De linkspoot moest in extremis ziek afhaken. Na een gezapige openingsfase kon Beerschot voor de eerste dreiging zorgen, maar Holzhauser kon een aarzeling van Vandevoordt niet afstraffen. Voorin mocht nieuwkomer meteen voorin starten, aan de zijde van Suzuki. Een onverdeeld succes werd dat niet.

Junya Ito wijst de weg

De kans van Holzhauser was het sein voor de Limburgers om de partij in handen te nemen. De eerste verwittiging van Ugbo verdween nog net naast, na twintig minuten was het wel raak. Hrosovsky stond compleet vrij en kon de loepzuivere voorzet van Ito rustig in doel koppen. Wat een dekkingsfout.

Goed tien minuten later gooide Genk de wedstrijd helemaal op slot. Munoz bracht de bal hard en laag voor, deze keer was Ito de afwerker. De Japanner devieerde het leer met veel gevoel in de verre hoek. Beerschot mocht Biebauw, die Vanhamel in doel verving, dankbaar zijn dat de averij aan de koffie niet nog groter was. De 37-jarige doelman en gelegenheidsaanvoerder schudde oog in oog met Ugbo een schitterende reflex uit de mouwen.

Onmacht

Ook na de pauze kon Beerschot geen seconde de indruk wekken iets te kunnen doen aan de dubbele achterstand. Bij momenten straalde de hekkensluiter een enorme onmacht uit. Was Genk dan zo sterk? Zeker niet, maar telkens het tempo de hoogte inging, moest Beerschot passen. Op aangeven van Bongonda knalde de alomtegenwoordige Ito tegen de lat.

Beerschot mocht van geluk spreken dat het Genkse vizier niet scherp stond afgesteld. Onder meer Arteaga, Eiting en Hrosovsky lieten na de score hoger te doen oplopen.Een kwartier voor tijd was Beerschot daar plots toch een keer. De pas ingevallen Shankland zonderde Avenatti alleen voor doel af, maar de Uruguayaan vond Vandevoordt op zijn weg.

Strafschop

In plaats van 2-1 werd het 3-0. De Smet haakte Ito in de zestien, Bongonda zette de strafschop feilloos om. Ook Ugbo bleef naarstig op zoek gaan naar een doelpunt, maar de sterk keepende Biebauw dreef de Canadese international tot wanhoop.

In de slotminuten scoorde Beerschot nog tegen. Suzuki bracht goed voor, de pas ingevallen Noubissi werkte beheerst af. Al was het niet meer dan een doekje voor het bloeden voor de Mannekes, die weer zonder punten moesten afdruipen. Genk heeft dankzij de recente tien op twaalf aansluiting gevonden met de top acht. Diep in blessuretijd maakte Nemeth er een droomdebuut van. De 19-jarige Hongaar werkte op aangeven van Oyen kurkdroog af: 4-1.