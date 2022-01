Sterke Wouter Biebauw moet bal vier keer uit netten halen: "Cruciaal drieluik"

Bijna twee jaar na zijn laatste officiële match stond hij opnieuw onder de lat, Wouter Biebauw. Door het passeren (en uitvallen) van Mike Vanhamel werd de ervaren West-Vlaming gebombardeerd tot gelegenheidsaanvoerder. Biebauw vuurde zijn mannen aan en pakte uit met enkele sterke parades.

Puntengewin zat er nooit in voor Beerschot, dat Biebauw dankbaar mocht zijn dat de score niet nog hoger opliep in de Cegeka Arena. Zijn laatste wedstrijd in de Jupiler Pro League dateerde alweer van 30 april 2017, met Roeselare tegen Moeskroen. Daar was weinig van te merken. Biebauw kon terugblikken op een sterke match, ondanks vier tegentreffers.

"Op Genk komen voetballen, is nooit een geschenk. Desondanks blijft het zuur om hier met zo'n score te verliezen, want we hebben er toch weken naartoe gewerkt. Ik zag vooral in het begin van de wedstrijd een acuut gebrek aan vertrouwen bij ons. Gaandeweg hebben we dat rechtgezet, en op die tweede helft kunnen we verderbouwen", aldus Biebauw.

Veel tijd om te bouwen is er echter niet voor de hekkensluiter. Met duels tegen OHL (thuis, 22/1), Seraing (uit, 26/1) en Zulte Waregem (thuis, 29/1) is het meer dan ooit van moeten voor de Mannekes. Willen ze blijven geloven in een mirakel, dan moeten er punten geoogst worden. "De komende weken kan er al veel beslist worden. We beseffen dat we voor een cruciaal drieluik staan. Met mij in doel? Mijn situatie is van ondergeschikt belang. Alleen de ploeg telt. Ook in de schaduw ben ik de voorbije twee jaar hard blijven werken en ik mezelf vandaag niets verwijten", besluit Biebauw.