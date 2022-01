Venijn zit in de staart: Gent en Kortrijk schieten weinig op met gelijkspel, ex-Buffalo scoort twee keer

Gent en Kortrijk openden het jaar 2022 in de Jupiler Pro League. Dat leverde een interessant duel op, al bleef het echte topvoetbal wel uit.

Zowel Hein Vanhaezebrouck als Karim Belhocine hadden zich deze week kritisch uitgelaten over de heersende coronamaatregelen en een gebrek aan uitstelmogelijkheden, maar ook in 2022 is duidelijk: the show must go on.

Mbayo tegen ex-ploeg

Gezondheid? Niet van belang. In de week waarin Stromae op de Franse televisie een pleidooi hield voor het belang van mentale gezondheid was het niet meteen een wedstrijd om van te genieten in de Ghelamco Arena.

© photonews

© photonews

Daarvoor was het een beetje te veel holderdebolder, met verschillende spelers die vaker uit balans stonden als vrouwen op al te hoge hakjes na een al dan niet zatte nieuwjaarsavond. Ook in 2022 gaat het leventje rustig verder.

De man van de match was Dylan Mbayo, een ex-speler van AA Gent die momenteel sier maakt bij De Kerels. Hij scoorde bij de eerste kans van de wedstrijd de knappe 0-1 en in de slotminuut kon hij met een leuke sleep de 2-2 scoren.

Holderdebolder

Tussendoor was de thuisploeg baas boven baas, al leverde dat zoals in zoveel wedstrijden van de Buffalo's niet meteen veel op. De gelijkmaker van Castro-Montes was een afvallende bal op een hoekschop, ook dat is typisch.

De 2-1 was een prima voorzet van Samoise op Mboyo, die lekker wist binnen te koppen. De 3-1 kwam daarna een paar keer dichtbij, maar De Kerels wisten goed te verdedigen. Met het gelijkspel schieten beide ploegen niet al te veel op in de stand.