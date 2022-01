Dubbele goalgetter reageert: "Elke keer als ik mag spelen, laat ik wel iets zien"

Dylan Mbayo was de man van de match voor KV Kortrijk op bezoek bij AA Gent, zijn ex-ploeg. Hij scoorde twee keer en deed zo van zich spreken.

"Ik heb een beetje een dubbel gevoel na deze wedstrijd. Ik ben blij met mijn twee doelpunten, maar jammer genoeg levert het maar een puntje op."

Blij

"Ik ben heel blij dat ik twee keer kon scoren, want het was al een tijdje geleden dat ik nog eens mocht spelen", aldus een gelukkige Mbayo.

"Elke keer als ik speel, kan ik iets laten zien. Dat doet me deugd, het is nu een kwestie van blijven hard werken. Het belangrijkste is dat ik mijn team heb kunnen helpen."