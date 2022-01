Seraing kan geen vuist maken en Union diept zijn voorsprong nog verder uit

In één dag of een wedstrijd in twee delen? Het maakt voor Union niet uit. Na zaterdag stond het 0-2 en de trotse leider in de Jupiler Pro League deed er nog twee extra bij in het mandje.

Met een 0-2 voorsprong voor Union werd de wedstrijd afgelopen zaterdag gestaakt. De mist was zo dicht dat het onmogelijk was om nog verder te spelen. Union was in de eerste helft voorgekomen dankzij doelpunten van het koningskoppel Undav en Vanzeir. De leider in de Jupiler Pro League was wel met 10 gekomen na een rode kaart van Bager.

Tweede helft

Seraing begon goed aan de tweede helft en leek al vroeg op weg om de aansluitingstreffer te maken via, maar Nieuwkoop was dus reddende engel voor de aanstormende Marius. Het doelpunt viel aan de andere kant. Sambu probeerde Lapoussinn de bal te ontnemen, maar hij speelde alleen de speler van Union. Zo ging de bal op de stip.

Teuma ging achter de bal staan en Galjé bracht redding. Toch ging het sprookje niet door want één voet bleef niet op de doellijn. Teuma kreeg dan ook een herkansing en deze ging in het doel van een woeste Galjé. Zo bracht Union de stand op 0-3 en leek de wedstrijd na 61 minuten in een definitieve plooi gelegd.

Het duurde tot de 71ste minuut, maar daar kwam Seraing echt piepen aan het venster. Cachbach zowel met links als met rechts, dan Marius en slot Maziz maar elk schot werd geblokkeerd.

Met nog 10 minuten op de klok wil Galjé de bal weg boksen voor de neus van Vanzeir, maar hij raakt eerst het hoofd van de aanvaller. Nadat de scheidsrechter op de beelden ging zien ging de bal op de stip. Undav maakte vanop het strafschoppunt zijn 18de van het seizoen en steekt zo Frey van Antwerp terug voorbij in de topschutters lijst.

In het slot van de partij kreeg Seraing nog een penalty omwille van handspel van Nieuwkoop. De VAR riep de scheidsrechter naar het scherm en daar was duidelijk te zien dat de bal niet met de hand werd geraakt. Geen penalty voor Seraing en dus geen eerredder voor de Luikenaars.

Union zet zijn reeks gewoon verder en behoudt zijn voorsprong op Club Brugge en Antwerp. Seraing moet dringend punten beginnen pakken in de degradatiestrijd.