Knullig tegendoelpunt en gemiste strafschop: Antwerp schiet in de eigen voet en laat Panda's kirren van plezier

Voor KAS Eupen en Royal Antwerp was hun wedstrijd op zondagnamiddag Am Kehrweg heel belangrijk. De thuisploeg wilde zich naar iets veiliger oorden spelen, The Great Old wilde de voeling bovenin niet verliezen.

Mark van Bommel had voor de wedstrijd al werk op te knappen, want hij is met Arthur Vermeeren een van zijn absolute goudhaantjes kwam. Met de 'Belofte van het Jaar' in Madrid koos de oefenmeester van Antwerp dan maar voor Milan Smits, een ook nog piepjonge (19) middenvelder en zoon van ex-prof Bjorn Smits.

Smits moet gat Vermeeren opvullen, maar ...

Het moet gezegd, naar januarinormen en op toch wel wat hoogte in de Oostkantons: het was aangenaam voetbalweer in Eupen. Een stralend winterzonnetje dat door het stadion heen piepte en zo de interne mens wat wist te verwarmen in verder koude dagen. Genieten, maar niet meteen van het voetbal.

Royal Antwerp FC probeerde wel, maar tot echt veel doelrijpe kansen kwam het niet. Het was zelfs de thuisploeg die via Möhwald tot twee keer toe kon dreigen, zonder veel erg. Toch gingen de Panda's met een voorsprong de rust in, want op een corner verschalkte Smits bijna zijn eigen doelman Butez waarna Brandon Baiye voor de 1-0 zorgde.

Ref De Cremer had het doelpunt nog afgekeurd, maar op aangeven van de VAR werd duidelijk dat niemand Butez raakte en de goal dus gewoon mocht tellen. Werk aan de winkel dus voor Antwerp, dat in de tweede helft wel meteen kwam opzetten.

Janssen mist strafschop, Ondrejka op de paal

Dat leverde een paar halve kansjes op, maar het was vaak net niet. Halfweg de tweede helft ging de bal vervolgens op de stip, maar in het licht van de rest van de match was het niet eens zo verrassend dat Janssen de bal (hoog) over de kooi van Slonina poeierde.

Stamnummer 1 kwam nog met een ferm slotoffensief, waarin het met drie spitsen ging spelen en ook Alderweireld in de bezoekende rechthoek posteerde. Meer dan een bal op de baal van Ondrejka leverde dat niet op. Eupen doet een reuzenzaak en komt naast RWDM en Charleroi, Antwerp blijft achter op een zesde plaats.