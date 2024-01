Hoofdrol voor de VAR in KVM - RWDM, maar orgelpunten van Schoofs (met wereldgoal) en Pflücke in minuten 96 en 98

Ging de harde kern van RWDM het deze keer wel rustig houden? Het was in Mechelen alvast een belangrijke match en dan speelde de VAR nog een absolute hoofdrol. KV Mechelen geraakte pas diep in blessuretijd voorbij een tienkoppige tegenstander.

RWDM zat voor deze wedstrijd al in de hoek waar de klappen vallen en het kreeg er al snel nog één bij. Reine-Adélaïde kreeg eerst geel voor een zware tackle op Lauberbach. De VAR riep Brent Staessens naar het scherm en die stuurde in tweede instantie de bezoeker met rechtstreeks rood naar de kleedkamers.

Na amper vijf minuten stonden de Molenbekenaren zo al met zijn tienen. KV Mechelen drong vlak na de uitsluiting aan: Defourny moest redding brengen op het schot van Pflücke. Gevaarlijker dan dat werd het niet: het ging veel te traag bij Malinwa. Veel diepgang viel er ook niet te bespeuren. RWDM kwam voor rust niet in de problemen.

Pflücke had door dat het wel wat dreigender mocht worden en legde nog eens aan. Defourny liet zich ook nu niet door hem verrassen en duwde in hoekschop. Kort nadien was de Fransman wel geklopt bij een hachelijk standje: Lauberbach werkte van dichtbij tegen de paal.

KVM-spits Lauberbach weer ongelukkig

Dwomoh dacht de Mechelaars een handje te helpen door achteruit te spelen. Ook dit werd het niet voor Lauberbach: de Duitser geraakte niet voorbij Defourny. Ondertussen was RWDM toch al enkele keren door het oog van de naald gekropen. En dan was het toch maar uitkijken of er geen Brusselse kans uit de lucht zou vallen.

Dat gebeurde wél: vlak voor een schietkans claimde RWDM ook handspel van Hairemans en dus een strafschop. De VAR ging mee in dat verhaal, maar scheidsrechter Staessens niet! Ook iets dat je niet elke dag ziet. Nog pijnlijker werd het voor de mannen uit Sint-Jans-Molenbeek toen KVM in de volgende minuten toesloeg.

Pflücke krulde de 1-0 mooi in de linkerhoek. Op zijn aangeven knalde Mrabti niet veel later via de onderkant van de lat binnen. Dat leek een KO voor RWDM, maar de VAR zette zijn drukke avond verder en had buitenspel gezien. Een gelijkspel zat er dus nog in. Zeker toen Gueye in de draai kon schieten. Coucke bracht redding.

Er was toch weer een nieuwe dynamiek ontstaan na het afkeuren van de 2-0. KVM leunde achteruit in het slot, Invaller Mboup duwde na een doorsteekpass van Camara de 1-1 binnen. Zonder een beenveeg van Coucke had Sarr zelfs nog de 1-2 kunnen maken.

Weergaloze knal van Schoofs

Toch was het nog aan de andere kant dat de orgelpunten geplaatst worden. Dat van Schoofs was een weergaloze knal in minuut 96. Na een vrije trap waarbij Defourny mee naar voren was getrokken, werkte Pflücke de 3-1 in het lege doel. RWDM toonde meer vechtlust dan de vorige weken, maar slikt weer een bittere pil.