Geen winst, maar ook geen 9de verlies! Hazard zet in slotfase twee flaters van Vertonghen recht

Anderlecht leek lange tijd op weg naar het negende verlies op rij. Het lijkt wel behekst voor paars-wit, die wedstrijden tegen Union. Jan Vertonghen ging twee keer pijnlijk in de fout, maar scoorde ook tegen. In de slotfase behoedde invaller Hazard Anderlecht voor een 9de verlies op rij.

De dood, belastingen en Anderlecht dat verliest van Union... het leken zekerheden in het leven te zijn. Deze keer werd het in de eerste helft nog pijnlijker. In eigen huis gedomineerd worden door de buren en dan nog je meest ervaren speler twee keer in de fout zien gaan.

Vertonghen blundert twee keer

Of het Jan Vertonghen al eerder is overkomen, weten we niet, maar we vermoeden van niet. De eerste keer trapte hij pardoes over een voorzet en kon Nilsson in zijn rug heel makkelijk scoren. De tweede keer liet hij een simpel balletje over zijn voet rollen en kon Amoura zonder problemen Schmeichel dribbelen.

Dat op zich was al pijnlijk, maar het spel van Anderlecht was ook weer niet om aan te zien. Union leek wel weer overal te zijn waar de bal ook belandde. En ze wonnen alle duels op het middenveld. Dan heb je een probleem. Lichtgewichten Rits, Verschaeren en Leoni zijn niet opgewassen tegen zoveel spieren en intensiteit.

Anderlecht deed wel nog iets terug. En wie scoorde de 1-2? Jawel hoor, Jan Vertonghen. Een buffelstoot hoog in doel na een corner. De frustratie die erin zat, was merkbaar. Maar hoeveel slimmer was Union weer? Fouten uitlokken, spel vertragen, uitbreken als het kon.

Riemer wacht weer lang

Anderlecht had snelheid op zijn flanken nodig en présence in de box. We vinden Brian Riemer een heel sympathieke vent, maar hij moet ook eens moed tonen. Een Angulo en Vazquez zouden misschien wel iets kunnen betekenen hebben, maar de tweede helft begon gewoon met dezelfde elf die zo sukkelden in de eerste 45 minuten.

Union was meester van de tijd. Die mannen gebruiken alle truken van de foor. Hebt u ooit al een doelman gezien die niet kon uittrappen omdat hij zijn schoenen moest kuisen? Wel, Moris kan dat. Anderlecht probeerde in het ritme te komen, maar Union verhinderde dat.

Dik voorbij het uur bracht Riemer dan toch Vazquez en Hazard voor Dolberg en Leoni. Met twee spitsen spelen, was blijkbaar geen optie. Maar Anderlecht bleef deze keer wel knokken, met een uitstekende Mario Stroeykens in een hoofdrol.

Toen ook Angulo in het veld stond, begon het te bruisen bij Anderlecht. In de slotfase kreeg Hazard de bal voor zijn voeten en schoot de 2-2 op het bord. Anderlecht drukte nog voor de derde goal, maar die kwam er niet meer.