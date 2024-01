Swingend Club Brugge doet Antwerp na, duwt troepen van Felice Mazzu nog dieper in de put en springt over Buffalo's

Stilaan kan bij Club Brugge de term 'swingend voetbal' bovengehaald worden. Antwerp had vorige week al getoond hoe het zwalpende Charleroi ingeblikt kan worden. Blauw-zwart deed het op Mambourg en duikt de top 3 van het klassement in.

De thuisploeg trok geen muur op. Het ging in het begin dus meteen op en af, maar Club Brugge sneed er met zijn vlotte combinaties wel door als een mes door boter. Patron tikt een schot van Skov Olsen in hoekschop. Enkele minuten later was het wel raak, nadat Morioka een inworp van Meijer niet echt kon wegkoppen.

Brandon Mechele greep meteen de gelegenheid aan om de 0-1 in de rechterbenedenhoek te schieten. Het moet gezegd: de afwerking leek wel die van een spits. De Brugse trein stond zo meteen op de rails, Charleroi werd overklast. Een afgeweken schot van Skov Olsen ging nog tegen de paal, maar Nielsen prikte wel de 0-2 binnen.

Dat deed de Deen na alweer zo'n fraaie aanval en een haarfijne pass van Vanaken. Het eerste oordeel was wel buitenspel, maar de VAR corrigeerde. Het zat ook allemaal mee voor Club. Een voorzet van Skov Olsen belandde via Van Cleemput panklaar voor Thiago (0-3). Een doelpunt van Heymans ging niet door wegens buitenspel.

Toch maar weer bij de les zijn en dat deden die van Brugge. Tikje opzij van Skov Olsen, Thiago die zijn tweede van de avond in de hoek prikte (0-4). Opnieuw werd buitenspel vermoed, maar de VAR was de Braziliaan eens goedgezind. Wat meeval was Heymans niet gegund: zijn plaatsbal strandde op de paal.

Aan de inzet lag het niet bij Charleroi: Mignolet moest zijn kooi uit bij een vrijschop, Meijer haalde het schot van Morioka van de lijn. Bernier duwde in extremis toch nog de 1-4 binnen, maar uiteindelijk was het toch weer afdruipen voor de spelers van Mazzu. Club Brugge springt over Gent naar de derde plaats in de stand.