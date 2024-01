Hans Vanaken komt met opvallende woorden over manier van werken van Scott Parker

Amper twee maanden was Scott Parker trainer van Club Brugge. Toch liet hij volgens Hans Vanaken wat zien in het Jan Breydelstadion.

Toen Carl Hoefkens bij Club Brugge aan de deur werd gezet nam Scott Parker over. Zijn verhaal duurde niet lang. Uiteindelijk deed Rik De Mil het seizoen uit als trainer van blauwzwart.

Door de buitenwereld werd hij afgeschilderd als een grote idioot, maar volgens Hans Vanaken was de Engelse trainer dat helemaal niet.

“Ik vond zijn ideeën best wel goed. Parker organiseerde zijn middenveld zoals Leko — met twee nummers '8'. Hij had een zeer eigenzinnige visie, waarin vaste looplijnen heel belangrijk waren”, vertelt Hans Vanaken in Het Laatste Nieuws.

Dat werd op training heel vaak erin gepeperd, maar uiteindelijk werkte het niet. “Hij liet ons beelden zien van zijn vorige clubs Bournemouth en Fulham waar die looplijnen echt wel werkten. In Club lukte het niet — ik vond dat ergens wel jammer.”

Veel kansen kreeg Parker niet. Hij werd heel snel doorgestuurd. “Ik denk dat hij de tijd niet heeft gekregen om de ploeg naar zijn hand te zetten”, besluit Vanaken.