Scott Parker bijt van zich af: "Dankzij mijn jarenlange ervaring weet ik welke weg succes zal opleveren"

De trainerswissel op Jan Breydel is momenteel nog altijd geen groot succes te noemen.

Toen Scott Parker bij Club Brugge arriveerde stond hij 12 punten achter op KRC Genk. Ondertussen zijn dat er al 21 geworden. “Ik weet dat resultaten op korte termijn nodig zijn en dat ik daarop word afgerekend - ik ben niet dom”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. “Maar ik zal niet afwijken van mijn geloof in mijn langetermijnvisie.”

Dat Club Brugge niet bij de eerste vier eindigt en niet meespeelt voor de titel lijkt op dit moment het horrorscenario. “Daar denk ik niet aan, om eerlijk te zijn. We moeten nu niet focussen op dat klassement of de titel. De kloof met de eerste plaatsen is momenteel heel groot.”

“Ik kan hier nu zitten en je zeggen wat iedereen - de fans op kop - wil horen, namelijk dat we Genk nog zullen pakken. Maar dat is niet realistisch. Zo zou ik het ons nog moeilijker maken. Neen, ik doe het op míjn manier. En dankzij mijn jarenlange ervaring in het voetbal weet ik welke weg ons succes zal opleveren.”