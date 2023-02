Club Brugge en Union verdelen de punten in aangename kansenrijke topper

We kregen een spannende topper maar geen winnaar te zien op Jan Breydel. De wedstrijd kon beide kanten op gaan, vooral Noa Lang kon die in een beslissende plooi leggen.

Scott Parker dropte (met het oog op de Champions League wedstrijd van woensdag tegen Benfica) Yaremchuk opnieuw in de basis. De recordaankoop van Club, die overigens van Benfica overkwam, kreeg dus opnieuw zijn kans om zich te bewijzen. Clinton Mata verving de geschorste Odoi. Bij Union mocht de jonge Yorbe Vertessen voor de eerste keer sinds zijn overgang van PSV starten. De flankaanvaller debuteerde vorig weekend in de Belgische competitie met twee assists.

Club voelde de druk om te winnen, het was overigens al van oktober geleden dat de landskampioen nog eens won in eigen huis, dat wist ook Noa Lang die na nog geen drie minuten voetballen snoeihard uithaalde maar de paal trof. Aan de overkant kon Vertessen een eerste keer dreigen voor Union maar Mignolet kende geen problemen. Buchanan trof dan weer het zijnet na Van Der Heyden, die eerder geel pakte, knap te passeren met een schaarbeweging.

In de Stercheleminuut kwam Union dan toch nog eens aanzetten, en met succes. Nieuwkoop gaf een voorzet, na dat de bal al dan niet buiten werd gedribbeld, die Lapoussin knap overhoeks in het mandje kopte. De VAR herbekeek de beelden en besliste doelpunt. Met de rust in zicht trok Club nog één keer naar voren. Een voorzet van Mata kwam bij Vanaken terecht die hoger dan Kandouss sprong en de gelijkmaker tegen de touwen kopte. Rusten geblazen met 1-1.

Ook de tweede helft begon met een grote kans voor de thuisploeg. Yaremchuk legde de bal met zijn hak af tot bij Rits die de bal in een stuiter hard maar naast doel schoot. Lazare verzilverde een counter, na balverlies van Yaremchuk op het middenveld, net niet door naast het doel van de Gouden Schoen te besluiten. De wedstrijd ging zoals een Basketballwedstrijd op en af, het moest vooral op counters gebeuren. Boniface trof na zo'n veelbelovende counter de reclameborden, de ingevallen Sowah zag een minuut later zijn schot dan weer naast gaan. Niet dat de counters schaars waren, maar ze verzilveren deed niemand. Noa Lang lobte de bal slim maar net naast het doel nadat die na een waanzinnige rush van Buchanan bij hem terecht kwam.

Het slotkwartier ging in met een heel dreigend Union. De ingevallen Nilsson kon zomaar tot twee maal toe vrijstaand koppen maar vond telkens de verkeerde kant van de paal. Beide ploegen drukten en probeerden wel, maar tot scoren kwamen ze niet meer. Vanaken kwam nog dicht bij de winning goal maar kopte over het doel van Moris. Club en Union verdelen dus de punten en daar is eigenlijk geen enkele partij tevreden mee.