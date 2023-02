Venijn zit in de staart: Eupen op en over Mechelen naar levensbelangrijke driepunter

In Eupen stond op vrijdagavond een levensbelangrijk duel op het programma in de strijd tegen degradatie. En het venijn zat wel degelijk in de staart.

KAS Eupen kon met een overwinning wat afstand nemen van de ploegen onder hen, KV Mechelen van zijn kant was met een overwinning misschien al zo goed als gered. En dus wilde Steven Defour met zijn troepen meteen wat laten zien.

Dat zou ook lukken, want de eerste de beste kans na tien minuten leverde via Verstraete al de knappe 0-1 op en Mechelen zo meer dan op rozen. Al liet het daarna meer dan een paar keer na om vol op zoek te gaan naar meer.

Verstraete snel

Een onmondig Eupen kwam zo met gratie van de Mechelaars in de match, al stond het vizier van N'Dri aanvankelijk slecht afgesteld en kon Prevljak nooit echt helemaal goed bij de bal. De 0-1 bij de koffie was al bij al logisch te noemen.

Na de pauze hetzelfde spelbeeld. Eupen onmondig, Mechelen afwachtend en wijfelend. En zo toch ook wel wat met vuur spelend, als u het ons vroeg. Maar zolang het 0-1 bleef was er natuurlijk geen vuiltje aan de lucht.

Erop en erover

Het venijn zat in de staart. Eerst kopte N'Dri tussen heel wat mensen de 1-1 tegen de touwen, in de toegevoegde tijd werd het via Baiye zelfs nog 2-1. Erop en erover op die manier in vijf dolle minuten, al mag Mechelen het zichzelf aanwrijvren dat het niet bleef voetballen.

Eupen doet in ieder geval een prima zaak en loopt drie punten uit op de vier concurrenten in de strijd om het behoud. Mechelen zal ook de komende weken nog blijven moeten knokken en best toch nog eens ergens punten pakken.