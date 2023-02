Cercle Brugge sluipt voorlopig top 8 in en houdt OHL op 3 punten met gelijkspel na partij met amper keeperswerk

OHL kan een opsteker wel gebruiken, te midden van een matige reeks. De kloof met Cercle Brugge dichten, kon bijvoorbeeld iets zijn om zich aan op te trekken. Dan moest er wel gewonnen worden en de Vereniging is de laatste weken moeilijk te kloppen. Het werd een troosteloze 0-0.

OHL had 1 op 9 na onder meer verlies bij Seraing, Cercle 7 op 9 na onder meer duels tegen Gent en Standard. Een verschil in vertrouwen dus waar beide middenmotors aan de opener van de speeldag mee begonnen. Cercle had ook de meeste controle, maar geen van beide teams blonk uit in de eerste helft. Ueda kopte naast, Patris schoot na het doordringen tot het strafschopgebied voorlangs.

Het was wel straffe koffie die ze serveerden in de Cercle-kleedkamer. Dreigender zijn was de boodschap. Er was al meer keeperswerk in minuut 1 van de tweede periode dan in de 45 minuten voordien. Een reflex van Cojocaru in de korte hoek was nodig op een poging van Denkey. Niet veel later moest de OHL-doelman opnieuw aan de bak op een schot van Ueda.

OHL groeit in partij maar mist juiste laatste pass

Deze fases zetten iedereen ook wel op scherp bij OHL, dat nadien bij momenten aardig combineerde en meer druk ging zetten. Het schortte echter aan een goede laatste pass bij de thuisploeg. Het was dus weer grotendeels wat we al eerder in deze match zagen: het aanvallende compartiment dat in de box van de tegenstander scherpte miste. Langs beide zijden. Maar nu dan met Leuven dat het meeste aandrong.

Het was afwachten of er nog een appel uit de kast viel in de slotfase. Ook dat viel tegen. In de strijd om een ticket voor de play-offs deed Cercle de beste zaak. Het voegt zich bij de ploegen met 35 punten. En vooral: het behoudt drie punten voorsprong op OHL, toch ook nog een rechtstreeks concurrent op dit vlak.