Teleurgestelde De Norre probeert hoop op top 8 niet op te geven na puntenverlies: "Volgende week nieuwe finale"

Casper De Norre en zijn ploegmaats hebben een kans gemist om weer richting top 8 te sluipen. Dat is niet gelukt: het gelijkspel tegen Cercle Brugge betekende een nieuw puntenverlies voor OHL.

"Het is al lang geleden dat we thuis nog eens gewonnen hebben. Met de periode waar we nu in zitten, snakt iedereen wel naar een overwinning", bekent Casper De Norre. "Het was wat aanpassen aan de tegenstander, dat deden we goed. Het was meer duels aangaan en strijden voor de tweede ballen dan het spel te spelen dat we graag spelen."

"We wilden vooral diepgang zoeken. In de tweede helft ging dat beter dan in de eerste. Dan merk je dat hun druk wat wegvalt en we wat meer kunnen voetballen", legt De Norre uit. Lag voordien de controle iets meer bij Cercle? "Ik vond niet dat het een match was waarin iemand controle heeft, want je bent de hele tijd lange ballen aan het spelen. Zij stonden meer op onze helft in de eerste helft en wij meer op hun helft in de tweede."

Terecht gelijkspel

De optelsom is een billijk resultaat. "Het is misschien een terecht gelijkspel, maar in de laatste zone moeten we wat scherper zijn. Ik denk dat we laatste pass wel wat beter kon. Er waren ook momenten waarop we nog de pass geven, terwijl we beter hadden kunnen schieten en onze kans moeten gaan. We moeten het niet altijd te mooi willen doen. Dat zijn werkpunten."

"Er waren toch momenten waarop we dat goaltje konden maken en dan hadden we die overwinning kunnen pakken", vond De Norre. Die zege is er opnieuw niet gekomen. Hoe langer die uitblijft, hoe moeilijker het dreigt te worden om de top 8 te halen. "Dit was het begin van een reeks van tien finales. Volgende week een nieuwe finale."