Cercle met nieuw gelijkspel voorlopig naar top 8: Thibo Somers en 'de man van 10 miljoen' reageren

Vijf ongeslagen matchen hebben Cercle voorlopig naar de top 8 geloodst. Het was een nieuw gelijkspel waardoor de Vereniging op gelijke hoogte kon komen van Westerlo en STVV, die dit weekend wel nog moeten spelen.

"We hadden 4 op 6 kunnen pakken, maar een puntje in Leuven is zeker niet slecht", oordeelt Thibo Somers na de brilscore bij OHL. "Ook omdat zij achter ons staan. Zo komen ze al niet dichter." Ook Jean Marcelin kijkt met een positieve blik naar het resultaat. "Goed dat we een clean sheet kunnen pakken. Punt voor punt gaan we vooruit."

Elk punt gaat belangrijk zijn

Belangrijk ook in de strijd voor de top 8. "We staan met vier-vijf ploegen dicht bijeen. Elk punt gaat belangrijk zijn. We moeten zien dat we in de matchen die we niet kunnen winnen een gelijkspel behalen. Zeker tegen rechtstreekse concurrenten als Leuven", zegt Somers. "In elk geval proberen we zo veel mogelijk punten te pakken, om zo hoog mogelijk te kunnen eindigen", aldus Marcelin.

© photonews

"We weten dat ze soms wel risico's nemen in de opbouw. Ik denk dat we hen heel goed vastgezet hebben. Zeker in de eerste helft hadden zij geen kansen. Je weet dat wij dat doelpuntje willen en zij ook, dan komt er wat meer ruimte", bespreekt Somers de verhoudingen tussen de twee teams van vrijdagavond. "Het was zo'n match waarin wie als eerste scoorde ging winnen. Als je niet kan winnen, moet je zien dat je de nul houdt."

Zo geschiedde. Ook met Marcelin in de ploeg, de enige wijziging die Muslic doorvoerde. "Ik heb mijn job gedaan als vervanger van de geschorste Daland. Volgende week zal hij er terug zijn en dan zien we wel." Marcelin werd een paar jaar geleden nog de man van 10 miljoen genoemd. Dat is namelijk hoeveel geld Monaco voor hem op tafel legde in januari 2020.

Ik speel voetbal voor het plezier

Is de Fransman gezien dat bedrag tevreden met hoe zijn carrière geëvolueerd is? "Dat heb ik niet gezien, dat wist ik niet eens. Ze hebben mij niets gezegd. Ik heb mooie kansen gehad sinds mijn transfer naar Monaco. Vorig seizoen heb ik me bij Cercle geblesseerd, maar dat hoort bij het leven als voetballer. Of ze nu 9, 10 of 50 miljoen voor je betalen, ik speel voetbal voor het plezier. Ook al is 10 miljoen wel veel geld."