Charleroi telt Seraing na een uur uit en komt weer in de buurt van de top acht

Charleroi heeft een al bij al makkelijke thuiszege geboekt tegen Seraing. De match wel er anders uitgezien hebben als de gelijkmaker van Seraing net voor de rust niet heel nipt werd afgekeurd voor buitenspel.

Charleroi kon al vier wedstrijden niet meer winnen en wou daar tegen Seraing verandering in brengen. Seraing won op de vorige speeldag dan weer van OHL en wou dat goede gevoel verder zetten. In de beker had Seraing echter al gewonnen van Charleroi.

Het was echter de thuisploeg die het best aan de wedstrijd begon, Seraing kwam er eigenlijk niet aan te pas. Vooral Vakoun Bayo, vorige zomer verkocht aan Watford maar nu terug op huurbasis, was het gevaarlijkst. Na 18 minuten kon hij een dramatische pass bij Seraing onderscheppen, een een-twee opzetten met Hosseinzadeh en ook afwerken. Charleroi stond verdiend op voorsprong.

Seraing kon daar eigenlijk weinig tegenover zetten, maar net voor de rust scoorde het dan toch. Op een vrije trap kon spits Marius tot bij Lepoint leggen, maar na een lange controle van de VAR werd de goal toch afgekeurd voor buitenspel van Marius. De VAR kon geen lijn trekken en dus volgden ze het vlagsignaal van de grensrechter: geen goal. Charleroi was wel gewaarschuwd dat 1-0 niet voldoende was.

Charleroi maakt het snel af

Seraing kwam goed uit de kleedkamer met twee kansen, maar de goal viel aan de overkant. Seraing kreeg in minuut 53 een hoekschop niet weg en Marcq legde de bal op het hoofd van Bager. De Deen kopte zijn eerste van het seizoen binnen. Iets na het uur kreeg Charleroi nog een strafschop na een fout van Tshibuabua. Ilaimaharitra pakte het cadeau uit: 3-0.

Charleroi kwam niet meer in de problemen en kan na vier wedstrijden zonder zege nog eens winnen, ook nog maar de vijfde thuiszege van het seizoen. De Zebra's komen zo voorlopig op gelijke hoogte met Anderlecht en op vier punten van de top acht. Seraing blijft samen met KV Oostende laatste.