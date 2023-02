Sporting Charleroi kan zijn pijlen naar boven beginnen richten: "Deze overwinning doet deugd.

Sporting Charleroi kende weinig moeite met Seraing en won met duidelijke 3-0 cijfers. Het kan eindelijk terug meer naar boven dan naar beneden beginnen te kijken.

Vakoun Bayo is terug bij Sporting Charleroi en dat was te merken. Hij scoorde en was betrokken bij bijna elke aanval van Charleroi. Hij was dan ook heel blij met zijn eigen prestatie en die van het team: "We stonden veel geconcentreerder op het terrein dan vorige week in Mechelen. Deze keer wel vanaf de eerste minuut tot het einde. Dat had de coach ons ingepeperd."

Niet alleen tevreden spelers, maar ook een tevreden trainer. Onder Felice Mazzu is het eindelijk terug naar boven kijken voor de 'Zebra's': "Deze overwinning doet deugd. Mentaal en in het klassement doen we een goede zaak. We houden ook de nul, dat was nog niet vaak gebeurd sinds ik terug ben in Charleroi. Allemaal positieve punten dus."