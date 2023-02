Man van de match Louis Patris ziet toch kansen voor Leuven: "In offensievere rol voor betere statistieken zorgen"

De kansen waren vrijdagavond in Leuven op één hand te tellen. Louis Patris had er toch gezien. Zijn blik was alvast naar voren gericht: vanwege zijn offensieve intenties verdient hij het om man van de match genoemd te worden.

Twee kansen voor de bezoekers kort na rust, veel meer hadden wij er niet gezien. Aan Louis Patris heeft het niet gelegen dat het in OHL-Cercle 0-0 bleef. In een veldbezetting met drie centrale verdedigers opereerde Patris als oprukkende rechtsback. Vele van de Leuvense aanvallen begonnen bij hem. Patris was bedrijvig en toonde veel drang naar voren. Ofwel om zelf gevaarlijk te worden of een ploegmaat weg te sturen.

"We wilden de drie punten pakken voor onze supporters. Na een 0-0 sta je niet met het beste gevoel", had Patris moeite om het resultaat te aanvaarden. "Zij zetten hoge druk", zei de verdediger voer de tegenstander. "We probeerden dat te counteren met ballen in hun rug. Dat heeft een tijd behoorlijk gewerkt. We hadden enkele kansen, maar maakten ze niet af."

Er waren kansen langs beide zijden

"Er waren kansen langs beide zijden. Als geen enkele van de ploegen dan scoort, is het een terechte uitslag", concludeert de beste man op het veld. De top 8 halen lijkt voor OH Leuven zo wel vrij moeilijk te worden. "Er blijven nog negen matchen over. Het doel blijft om zo hoog mogelijk te eindigen."

Opvallend was dus de positie van Patris. "Ik voel me op mijn gemak, waar ik ook sta op het veld. Het is wel een andere en meer offensieve rol. Als ik een kans krijg, probeer ik die te benutten. Normaal gezien kan ik in deze rol wel voor betere offensieve statistieken zorgen. Dat ga ik proberen als ik daar nog word uitgespeeld. Dat ik de beste kans had? Ja, ik wilde schieten, maar ik kraak mijn schot. Het werd zo nog bijna een voorzet."