Geen winnaar, enkel verliezers: Zulte Waregem laat zich de kaas van het brood eten tegen Oostende in enerverend degradatieduel

Zulte Waregem en KV Oostende zagen zowel Eupen als Kortrijk drie belangrijke punten pakken en hadden dus zelf ook geen enkele keuze meer in de strijd tegen degradatie. Of dat ook spektakel opleverde aan de Gaverbeek?

Mbaye Leye had vorige week op Union wat mensen rust gegund en stuurde dus gretig bij voor de match thuis tegen Oostende, met Vossen en Gano in de spits. Op het middenveld kreeg Vormer opnieuw een basisplek, al zat diens match er na een botsing na een minuut eigenlijk al meteen opnieuw op.

Sommige dingen kan je niet voorzien, zo ook de blessure van Ndour niet. Achterin kreeg Fila opnieuw een plekje in de basiself. Thalhammer dan? Die koos voor liefst zés nieuwe namen. Een nieuwe doelman (Hubert) en verder ook Urhoghide, Arase, Dwomoh en Ambrose - Hornby kwam terug uit blessure.

Snelle opening Essevee

Het pijnpunt van Oostende vinden? Dat hoefde niet lang te duren. Na tien minuten had Zulte Waregem al twee keer met één splijtende baltoets heel veel ruimte centraal tussen de driemansdefensie gevonden. De eerste keer werkte Gano beheerst af tussen de benen van Hubert, de tweede keer stond Vossen nipt buitenspel en dus ging het feestje niet door.

© photonews

© photonews

Urhoghide tekende voor de bezoekers wat later voor het eerste (en meer dan een uur lang enige) doelgevaar tussen de palen, zonder Bossut eigenlijk in de problemen te brengen. In de eerste helft zagen we ook nauwelijks wil en drive bij de Kustboys - wat dat betreft mogen ze zeker in de spiegel kijken.

Het kwam goed weg dat Hubert oog in oog met Gano de 2-0 van het scorebord hield, na de pauze en met onder meer de inbreng van McGeehan kwam er wat meer strijd aan de bal en de bezoekers wonnen steeds meer duels.

Strijd en goede wil

Het leven is geen ponykamp en evenmin is het voetbal een twerkles, maar soms moet je al eens door de mazen van het net dansen. Zeker in een degradatiestrijd is het niet altijd nodig om champagnevoetbal te serveren: 'Cavavoetbal' volstaat dan ook.

© photonews

© photonews

Een onmachtig Oostende kon nooit echt dreigen, maar op goede wil kwamen ze via Hornby plots wel op gelijke hoogte met nog een dik kwartier op de teller. En tijd voor Essevee om toch nog eens de beuk er vol in te gooien en aan powerplay te doen.

Gano kwam nog een paar keer dreigen, maar megasexy werd het allerminst. En met de puntendeling schieten beide ploegen ook helemaal niets op in de stand: 1-1, de kloof met de nummers 14 en 15 is nu vier punten voor Essevee en zes punten voor Oostende.