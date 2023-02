Thalhammer zeer streng voor alle linies na puntendeling: "Alles gemist wat ik wilde zien" en "Toen kropen we jammer genoeg achteruit"

KV Oostende pakte uiteindelijk nog een puntje op bezoek bij Zulte Waregem, al was coach Thalhammer daar achteraf niet al te blij mee.

"Neen, dit is geen goed resultaat voor beide ploegen. We wilden het hier omdraaien en we hadden een positief gevoel gedurende de week", opende Thalhammer de debatten.

Jammer

"Maar we misten alles in de eerste helft wat ik wilde zien. Er was geen intensiteit voorin, geen duels op de eerste of tweede bal in het middenveld en ook achteraan was er geen controle en slechte slidings", gaf hij er alle linies van langs.

"Het was gewoon niet goed genoeg in de eerste helft. In de tweede helft hebben we alles omgekeerd en zijn we goed begonnen. We hebben druk gezet op hun helft en we scoren uiteindelijk. Na de 1-1 zijn we echter opnieuw achteruitgekropen. Jammer, want ik wilde dat mijn ploeg voor de overwinning zou gaan."