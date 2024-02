Club Brugge zet zwak Eupen makkelijk opzij, Deila laat twee jongeren debuteren

Club Brugge heeft thuis tegen Eupen nog eens een stevige zege geboekt. Dankzij twee goals voor en twee goals na de rust werd het 4-0.

Na het gelijkspel tegen KV Kortrijk en de nederlaag tegen Antwerp wilde Club Brugge geen derde puntenverlies op rij lijden. Tegen Eupen moest het wel de geschorsten Vanaken en Thiago en de geblesseerden Vetlesen en Zinckernagel missen.

De Cuyper was wel terug uit blessure en stond net als Nusa, Balanta en Skoras in de basis. Het was wel Eupen dat eerst dreigde na balverlies, Mignolet raakte de bal al dan niet met de hand buiten de zestien.

Club nam wel snel over en ging op zoek naar de openingsgoal. Nielsen kreeg een bal in de voeten in de kleine rechthoek en duwde na een kwartier binnen. Op het halfuur kon Jutgla een rebound op het schot van Nielsen binnen duwen.

Barbera en Yameogo debuteren

Eupen was wel nog niet dood, aan het begin van de tweede helft moest Mignolet meteen een bal uit zijn doel houden. Club nam wel snel over en ging onder meer via Jutgla en Meijer op zoek naar een derde goal.

Een kwartier voor tijd viel die goal toch dankzij de linker van Skov Olsen. Brandon Mechele zorgde met een kopbal toch nog voor een ruime 4-0. Ronny Deila liet de jonge Spanjaard Barbera en de Ivoriaan Yameogo nog debuteren.

Club verkleint dankzij de ruime zege de kloof met leider Union tot 15 punten. Eupen blijft als voorlaatste in de gevarenzone en moet zich stevig herpakken als het de degradatie play-off wil vermijden.