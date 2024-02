Ook Deila ziet "vreemde dingen": "Zijn we wel naar dezelfde match aan het kijken?"

Geen weekend gaat voorbij of de wedstrijdleiding krijgt er wel van langs. Ook in Club Brugge-Eupen was het weer zover, ondanks de duidelijke 4-0-cijfers. Eupen-coach Florian Kohfeldt hekelde de VAR.

Kohfeldt vond echter dat de match er helemaal anders had kunnen uitzien als doelman Simon Mignolet rood had gekregen voor een interventie buiten zijn zestien. Na het bekijken van de beelden begrijp ik niet dat er geen rode kaart is gegeven. Het is duidelijk dat de doelman de bal buiten de zestien raakt met de hand."

Ronny Deila wou er niet veel over zeggen, maar toch had ook hij kritiek op het scheidsrechterskorps. “Ik kan er niet veel over zeggen. Ik heb de fase nog niet gezien. Normaal ben ik niet zo kritisch, maar er gebeuren de laatste tijd vreemde dingen", haalde ook hij aan."

"Denk maar aan de afgekeurde goal in Anderlecht-AA Gent van vorige week. Dan vraag ik me af of we wel naar dezelfde wedstrijd kijken? Ik snap dat niet als er een VAR is. Het zou toch niet zo moeilijk mogen zijn?”