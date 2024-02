Een week om snel te vergeten: Na verlies tegen Club Brugge smeert ook Westerlo leider Union puntenverlies aan

Enkele dagen na de 2-1 nederlaag in Jan Breydel is Union er niet in geslaagd om opnieuw aan te knopen met een overwinning. Thuis tegen Westerlo speelde de leider slechts 2-2 gelijk na een strafschopdoelpunt van de bezoekers in blessuretijd.

Westerlo profiteert vroeg

OH Leuven liet Westerlo vorige week zien hoe je met weinig balbezit en vanuit de omschakeling een wedstrijd kon winnen maar RIk De Mil besloot om niet met die ingesteldheid naar Union te trekken. Wel met de nodige durf en druk naar voor.

Dat leverde al na 6 minuten een doelpunt op voor de Kemphanen. Na een te korte terugspeelbal van Sikes kon Vermant met de bal gaan lopen. Vooraleer Moris hem neerhaalde, vond Vermant Van den Keybus naast hem. Die werkte van dichtbij af in het lege doelpunt.

Lapoussin zet Westerlo simpel weg

Union reageerde vrijwel meteen maar zag twee doelpogingen stranden op een Westels been. Uiteindelijk lukte het op het kwartier toch. Amoura pikte op de eigen helft de bal op en trok door op snelheid. Lapoussin pikte het leer op aan de rand van de 16 en na een simpele 1-2 met Rasmussen kon de Malagassiër oog in oog met Bolat de gelijkmaker op het bord zetten.

Het tegendoelpunt zorgde er niet voor dat Westerlo achteruit trok. De bezoekers kwamen nog enkele keren dicht bij het doelpunt van Moris maar bij de afwerking stond nagenoeg altijd nog een Union-speler in de weg met zijn been.

Paal en lat

Ook Amoura had in de eerste helft vooral verdedigers op zijn pad gevonden. Enkele minuten voor de rust vond hij dan toch ruimte om de bal te plaatsen. Bolat kon enkel toekijken hoe de bal op de lat uiteen spatten.

In de eerste helft was het de lat, in de tweede de paal voor Union. Nilsson verraste Bolat door een voorzet van Amoura niet meer te beroeren waardoor de bal doorbotste richting doel en tergend traag op de paal botste.

Lapoussin gaat erop en erover

Het bleek echter uitstel van executie voor Westerlo. Nilsson kon een voorzet van Machida vrijstand opnieuw naar het centrum koppen. Rasmussen kon er net niet aan maar Lapoussin wel. Hij bleef kalm, kapte Bayram uit en legde zijn tweede van de avond in doel.

Westerlo kon in de tweede helft geen vuist maken zoals in de eerste. Moris moest in de tweede helft enkel een kopballetje van Yow verwerken. Aan de overkant brak Union vaak uit op de counter maar Amoura kwam nooit echt tot afwerken. Nilsson wel maar Bolat pakte in twee tijden.

Koekje van eigen deeg

Union was in de beker tegen Club Brugge de morele winnaar door een doelpunt in de blessuretijd maar deze keer deed de blessuretijd hen de nek om. Na contact tussen Mac Allister en Frigan besloot Van Damme na een VAR-intereventie om de bal op de stip te leggen. Madsen zette zich achter de bal en schonk Westerlo een felbevochten punt.