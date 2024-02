Zo vader, zo zoon: "Hij kon ook wel een smeerlapje zijn, een geniepigaard"

Roméo Vermant is bij Westerlo naam voor zichzelf aan het maken. De 20-jarige spits wordt door Club Brugge verhuurd aan Westerlo, waar hij zijn beloftencoach Rik De Mil terugvond. De zoon van ex-Club-aanvaller Sven weet waar hij zijn stijl van spelen vandaan heeft.

Vermant is een lastige spits voor verdedigers. “Ik ben altijd in beweging, zowel in balverlies als balbezit. Zij hebben geen tijd om rustig na te denken. Als ze even hun focus verliezen, zijn ze me kwijt. Ook met een mannetje in de rug ben ik sterk, ik ben iemand die echt op een verdediging kan wegen", legt hij uit in GvA.

“Soms een klein tikje geven of wat provoceren, dat hoort erbij. Dat is gewoon wat een ambetante spits moet doen om een verdediger uit zijn concentratie te halen.”

Ambras met Burgess

En dat heeft hij dus niet van vreemden. "Het komt van mijn vader. Op een voetbalveld kon hij af en toe wel eens een smeerlapje zijn, een geniepigaard. Zonder VAR kwam je daar vroeger mee weg, hé. Ik herinner me ook dat we vaak PlayStation speelden. Toen ik 8 jaar was, had ik hem geklopt. Een uur lang was hij niet aan te spreken. Mama moest zelfs even tussenkomen."

Al krijgt hij zelf ook wel wat te horen. "Uiteraard. ' Snotneus, jij moet nog veel boterhammen eten .' Vorig jaar tegen Union ging het er met Burgess hevig aan toe. Hij wilde mij de weg versperren, maar ik liep door en hij viel op de grond. Die ervaren verdedigers proberen me te intimideren, maar ik laat me niet doen."