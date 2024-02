Opnieuw zware commotie over beslissing en ex-ref is duidelijk: "Hiervoor is de VAR niet in het leven geroepen"

Union zag tegen Westerlo twee punten verdwijnen als sneeuw voor de zon toen ze in de slotfase een penalty tegen kregen. Alexander Blessin schreeuwde moord en brand en krijgt ook gelijk van ex-ref Tim Pots.

Wat er gebeurde? Toen Mac Allister naar de bal spurtte, liep Frigan hem aan en beide spelers gaan tegen de grond. Aanvankelijk laat scheidsrechter Van Damme het spel gewoon doorgaan, maar wordt daarna door de VAR toch naar het scherm geroepen.

Madsen kon de penalty omzetten, maar Blessin vond dat de VAR in deze niet had mogen tussenkomen omdat het geen clear error was. Tim Pots geeft hem gelijk. "Mac Allister en Frigan kruisen elkaar en haken in elkaar. Ik zie Mac Allister weinig verkeerd doen; hij speelt geen bal maar hij doet ook geen tackle", aldus Pots in HLN.

"De fase gebeurt tussen de scheidsrechter en zijn assistent en beiden zien er ook geen graten in. Ik zou het eerder catalogeren als een spelfeit dan als een overtreding, laat staan dat je hier een clear error van maakt. Nee, hiervoor is de VAR niet in het leven geroepen."