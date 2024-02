Alweer heisa na VAR-interventie tijdens Union-Westerlo: Gert Verheyen komt meteen met zeer duidelijke mening

KVC Westerlo speelde zaterdagavond gelijk op het veld van Union SG. Nicolas Madsen kon vanop de stip gelijkmaken in de blessuretijd.

Bij een 2-1 tussenstand was KVC Westerlo aan het aanvallen. Frigan werd op de hoek van het strafschopgebied geraakt door Mac Allister waarna beiden tegen de grond gaan. In eerste instantie wordt er geen penalty gefloten, maar na een VAR-interventie komt die er toch. Nicolas Madsen twijfelde niet en scoorde de gelijkmaker in minuut 96.

Zo krijgen we alweer een discutabele beslissing van de VAR. Gert Verheyen had al een zeer duidelijke mening. "Als Van Damme onmiddellijk penalty fluit, dan kan er een gegeven worden. Maar de VAR heeft hier niks te zoeken. Die mag wat mij betreft niet tussenkomen want dit is geen clear en obvious error", vertelde hij bij Eleven DAZN.

Volgens Frank Boeckx had Mac Allister de situatie gewoon beter moeten uitspelen. "We moeten niet direct over de scheidsrechter en de VAR spreken. Mac Allister moet hier met de grond gelijk gemaakt worden omdat hij ondoordacht inkomt. Hij moet gewoon voor de bal te blijven en niet proberen om voor de bal te gaan daar."