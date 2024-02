Ook Franky Van der Elst heeft duidelijke mening over discutabele VAR-interventie tijdens Union-Westerlo: "Blijkbaar heeft niet iedereen dat zo begrepen"

Union SG kon zaterdag niet winnen van KVC Westerlo. Na een discutabele beslissing van de VAR, kon Nicolas Madsen vanop de stip voor de gelijkmaker zorgen.

2-2 werd het zaterdag in het duel tussen Union SG en KVC Westerlo. Nicolas Madsen zorgde in de blessuretijd voor de gelijkmaker na een VAR-interventie. Frigan ging neer in het strafschopgebied na contact met Mac Allister.

Na Gert Verheyen en Frank Boeckx, deelde ook Franky Van der Elst zijn mening over de fase. "Ik vond het geen penalty, maar goed dat is ook maar een mening. Ik denk dat je inderdaad als VAR niet moet tussenkomen. Het was volgens mij niet duidelijk genoeg of het al dan niet overtreding was", vertelde hij bij Eleven DAZN.

Hij haalt nog eens aan dat er aan het begin van het seizoen werd afgesproken om minder strafschoppen te fluiten voor kleinere fouten. "In het begin van het seizoen hadden ze gezegd dat ze dat soort strafschoppen het liefst niet meer zouden zien. Low-cost penalty's, zo werd het genoemd. Blijkbaar heeft niet iedereen dat zo begrepen."