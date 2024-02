Prachtig doelpunt bezorgt het Standard van Ivan Leko de eerste driepunter van 2014 tegen OH Leuven

De eerst overwinning sinds speeldag 15 is een feit voor Standard en zo krijgen ze wat ademruimte. De Luikenaars duwen OHL richting de bodem van de Jupiler Pro League.

De supporters van Standard hadden een duidelijke boodschap naar de spelers met spandoeken. "Wij zijn de twaalfde man, maar waar zijn die 11 op het veld?", luide het. Gelukkig bleef het voor de rest rustig in de "Vurige steden

© photonews

Traag begin in Luik

De wedstrijd kwam traag op gang. Beide ploegen hadden vooral de intentie om niet te verliezen. Al was het wel Standard dat als eerste aan het venster kwam piepen.

Zonder enorme grote kansen te creëren hadden ze wel het overwicht op de bezoekers uit Leuven.

Aiden O'Neil

Het was wachten tot de 19de minuut voor het eerste doelpunt viel. Een prachtige uithaal van O'Neil en Leysen was geklopt. Zo kwam de thuisploeg verdiend op voorsprong tegen Leuven.

OH Leuven kwam echter niet verder dan heel wat fouten maken. Echt voetballen deden de Leuvenaars niet. Al was daar wel ineens Siebe Schrijvers. De middenvelder kraakte echter zijn schot.

Alle hens aan dek voor de rust

Met het rustsignaal in zicht was Standard daar terug. De Luikenaars aasden op een 2-0 voorsprong en Kawabe was er heel dichtbij. Hij schoot echter de bal los op Leysen.

Dubbele wissel

Beide coaches vonden het nodig om in te grijpen tijdens de rust. Zo kwam Sagrado bij Standard erin en Panzo bij OH Leuven.

Het was Leuven dat als eerste kwam piepen in de tweede helft. Dit via Nsingi, maar deze ziet zijn schot juist naast het doel van Bodart gaan.

Aux Armes

Dit was het moment voor Standard om alle wapens in aanslag te nemen. De Luikenaars gingen volop op zoek naar het tweede doelpunt. Vooral Aiden O'Nelil viel op met zowel puik defensief als offensief werk.

OHL probeerde af en toe tegen te prikken, maar Bodart stond steeds pal. Het was wel nog even spannend in de toegevoegde tijd want OHL kwam via Ricca nog dicht bij de gelijkmaker. Standard kon echter de overwinning over de streep trekken en krijgt zo wat ademruimte.