Standard-coach Ivan Leko van woedend naar opgelucht, maar: "Dat is nu al de derde keer op rij..."

Ivan Leko leek opgelucht, maar toch was hij niet helemaal tevreden. Volgens hem zijn er een aantal dingen die gecorrigeerd moeten worden en het is duidelijk dat de Kroaat ondanks de overwinning nog wel wat aan te merken heeft op de prestaties van zijn ploeg.

"Het is goed om te zien hoe de spelers alles hebben gegeven om eindelijk die langverwachte overwinning te pakken. De band tussen de fans en het team is opmerkelijk. We hebben een paar zware weken achter de rug en de aanloop naar deze wedstrijd was niet makkelijk. OHL kwam hier met veel vertrouwen", zei Ivan Leko.

De coach van Standard maakte opnieuw geen geheim van zijn frustratie aan het begin van de wedstrijd. "Het is de derde keer op rij dat we slecht beginnen, waardoor we in de problemen komen met drie corners in minder dan vijf minuten. Maar na het doelpunt namen we de controle over de wedstrijd over."

Ivan Leko hechtte niet veel waarde aan de algemene prestaties. "In onze situatie is het belangrijkste om punten te pakken. Het was geen wedstrijd van het mooie spel. We gingen er naartoe met als enige doel te winnen. Misschien was de wedstrijd tegen Kortrijk veel beter qua manier van spelen. Maar vandaag hadden we gewoon de punten nodig."

Voor het eerst sinds half november genoten de Luikenaren van een overwinning. "Het is geruststellend om de spelers te zien glimlachen in de kleedkamer, ze verdienen het na alles wat ze hebben meegemaakt. Ze zullen eindelijk een aangename zondag hebben. We zijn ons er echter van bewust dat we onze doelstellingen nog niet hebben bereikt."