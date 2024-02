OH Leuven had plan op Standard, maar dat mocht de vuilbak in: "Het omgekeerde gebeurde"

OH Leuven leed op Standard zijn eerste verlies van 2024. Een wereldgoal van Aiden O'Neill bezegelde hun lot. Maar coach Oscar Garcia is niet bezorgd dat OHL weer in degradatiezorgen gaat komen.

OHL speelde eigenlijk geen slechte match op Sclessin, maar de wedstrijdomstandigheden zaten niet mee na die wereldgoal. Leuven wou op voorsprong komen om de fans van Standard tegen hun ploeg te keren. “Nu gebeurde het omgekeerde”, zei Garcia. “Door dat doelpunt gingen de Luikse fans er weer in geloven. Zij pushten hun spelers echt naar voren, waardoor wij het lastig kregen tijdens de eerste helft. In die atmosfeer was het niet makkelijk om goed te voetballen.” Maar Garcia vreest niet dat de positieve sfeer gaat keren. “We hadden hier ook gewoon een punt kunnen pakken”, zei hij. “Ik ben dus zeker niet teleurgesteld in wat ik van mijn ploeg gezien heb en ga ook niet panikeren. Ik weet vanwaar we komen en wij hebben de voorbije maanden flinke stappen vooruitgezet. Daarom heb ik er ook vertrouwen in dat wij ook de komende weken resultaten zullen boeken.”