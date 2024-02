OH Leuven had plan klaar tegen Standard: "Dat wilden we doen, zodat hun supporters zich tegen hen zouden keren"

OH Leuven kon zaterdag niet winnen op het veld van Standard. De Luikse club trok aan het langste eind en hield de drie punten thuis.

Een geweldig doelpunt van Aiden O'Neill was genoeg voor Standard om de drie punten thuis te houden. De 1-0 overwinning tegen OH Leuven werd meteen ook de eerste onder Ivan Leko.

Bij OH Leuven waren ze minder tevreden. Siebe Schrijvers reageerde teleurgesteld na afloop. "De eerste helft was veel te weinig van ons. We stonden niet goed in blok en zij konden te makkelijk voetballen. Als we het beter uitspelen, zat er meer in", vertelde hij volgens Sporza.

Het publiek op Sclessin zette Standard flink onder druk met spandoeken. Er moest gewonnen worden, was de algemene boodschap. Zo werd het nog extra lastig voor OHL. "Dat weet je op Standard. We hadden gehoopt om op voorsprong te komen, zodat het publiek zich tegen de ploeg zou keren."