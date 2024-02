Exclusief: Voormalige topdoelman aanwezig op Sclessin om jong Belgisch talent te scouten voor Inter Milan

Samir Handanovic is een voormalige topkeeper van Inter Milan. Ondertussen is hij scout geworden bij de club. Hij was zaterdag aanwezig in de tribunes van Sclessin om een jong Belgisch talent te observeren.

Belgische doelmannen zijn ondertussen al een handelsmerk geworden. Buiten Maarten Vandevoordt is er nu nog een jonge Belgische keeper die de aandacht trekt, dat is Tobe Leysen. De doelman van OH Leuven heeft nog maar net iets meer dan 10 wedstrijden gespeeld in de Jupiler Pro League, maar heeft al de aandacht van Inter Milan getrokken. Handanovic, scout voor Inter, was aanwezig op Sclessin tijdens Standard-OHL om de doelman te observeren. Gezien zijn recente prestaties is het duidelijk dat zijn talent aanwezig is. Voor hij naar OHL trok, speelde Leysen bij KRC Genk, waar hij vooral uitkwam voor Jong Genk. De jonge doelman was tijdens zijn jeugd ook nog speler van KVC Westerlo.