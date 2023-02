Mbaye Leye bevestigt zware balans voor Ruud Vormer: "Kans is groot dat het einde seizoen is, maar ..."

Ruud Vormer werd tegen Union SG nog gespaard om zeker klaar te zijn voor de wedstrijden tegen Oostende, Seraing en Kortrijk.

Maar: in minuut 1 tegen Oostende liep het verkeerd, bij een duel met Hornby. Vormer kwam slecht neer en lijkt zwaar aangeslagen.

Een operatie lijkt nodig door een gebroken sleutelbeen. "Het is heel zwaar. De kans dat hij nog kan spelen dit seizoen is klein."

Zonder hem slagen

"Vormer is gekomen om ons te komen helpen. We gaan slagen zonder hem ook, maar dit is nu eenmaal ons seizoen. Dit is een zwaar verlies voor ons."

"Als we hier op 1-0 eindigen, dan gaan we niet spreken over de impact die zijn verlies vandaag heeft voor ons. Dus dat ga ik nu ook niet doen. Hij toonde dat hij ons moed gaf, dus we gaan hem missen. Dat wel, het is zwaar voor de ploeg. We gaan het doen voor hem, mentaal kan hij ons nog helpen."