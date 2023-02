Grote ontgoocheling bij coach en spelers Essevee: "Als je dat niet doet, kan je deksel op de neus krijgen"

Zulte Waregem had lange tijd zicht op een belangrijke driepunter in eigen huis tegen KV Oostende, maar een kwartier voor tijd viel dan toch de noodlottige 1-1. En zo schiet Essevee zich niet voor het eerst in de eigen voet.

"We missen wat efficiëntie, niet voor het eerst dit seizoen", aldus Mbaye Leye na de puntendeling tegen Oostende.

"We beginnen heel goed, we komen op voorsprong en kunnen meer dan een keer scoren. We domineren tegen een rechtstreekse concurrent, dan moet je die 2-0 of zelfs meer maken en ze niet laten terugkeren."

Deksel op de neus

"Maar dat doen we niet. We wisten dat ze op een counter gevaarlijk konden zijn en dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan. De efficiëntie zal omhoog moeten om de punten te pakken die we moeten pakken, iedereen is ontgoocheld."

Ook doelman Sammy Bossut: "Dit komt hard aan, want we moesten hier altijd de drie punten kunnen thuishouden. Als je er geen tweede maakt, dan kan je het deksel op de neus krijgen."