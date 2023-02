Oostende gelooft nog in redding: "Daar mee beginnen" en "Al gekke dingen voorgevallen in voetbal"

KV Oostende heeft nog negen wedstrijden om zich te redden. En stilaan is het van moeten, beseffen spelers en coach.

"Met een punt schieten we niets op. We komen niet dichter bij Zulte Waregem en Kortrijk wint, dus zij lopen nog verder uit. We pakken dus wel een puntje, maar we hebben er weinig aan", besefte Anton Tanghe.

Een gevoel dat ook leefde bij coach Thalhammer: "Het is heel teleurstellend om Kortrijk te zien winnen in Standard. We hebben nu drie overwinningen meer nodig voor de vijftiende plaats, maar het is nog niet voorbij."

Kansen kleiner geworden

Conclusi: "Het is nog mogelijk, maar de kansen zijn wel verkleind na de resultaten van vandaag. Nu moeten we eerst winnen van Charleroi en daarna verder kijken, dat is wat we nu moeten doen."

"Er zijn al gekke dingen gebeurd in het voetbal, we moeten positief blijven ook al zijn onze kansen niet groot. We moeten beginnen met één overwinning en daarop verder bouwen."