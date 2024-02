Antwerp haalt met dank aan rampzalige tegenstander nog eens uit als vanouds en hijst zich naast Club Brugge

Antwerp heeft opnieuw Club Brugge bijgebeend: de rivalen staan op een gedeelde derde plaats. Antwerp maakte RWDM, dat werkelijk een rampzalige dag kende, genadeloos af met 0-4. Slecht verdedigen, weinig vechtlust tonen en rood pakken: RWDM deed zowat alles wat niet mocht.

Een gevleide zege bij Standard en een draw in de beker bij KVO, dat was het bilan van de vorige Antwerpse verplaatsingen. Tijd om nog eens echt te overtuigen buitenshuis dus. Het ging op het veld van een aarzelend RWDM ook die kant op, met een Antwerp dat overwicht had en van op de stip ook snel op voorsprong klom.

© photonews

Lardot stelde een haakfout op Ondrejka vast. Alderweireld schoot de elfmeter in de rechterhoek (0-1). Nadat Mansoni de bal slordig prijs gaf, moest Defourny het schot van Ejuke over duwen. De hieropvolgende hoekschop resulteerde ei zo na in een olympisch doelpunt, ware het niet dat Adaramola nog wegwerkte.

© photonews

De verdubbeling van de score zat er toch aan te komen. Janssen trapte in de draai richting verste hoek. Hard was het niet getrapt, maar de bal verdween wel precies in het hoekje en Defourny was gezien (0-2). De zwakke RWDM-defensie werd ook op slag van rust nog eens verschalkt, Janssen bediende Ondrejka voor de 0-3.

© photonews

Na eindelijk eens een kwartiertje wat meer Molenbeekse drive gingen ze bij de thuisploeg weer naar hartelust uitstappen op verkeerde momenten. De lijnrechter bracht eerst nog redding, maar de VAR zag geen buitenspel. Dan was het een strafschopfout op Janssen en een tweede succesvolle elfmeter voor Alderweireld.

Strafschopnemer Alderweireld aan het feest

Tot overmaat van ramp liep Sampaio even later de doorgebroken Janssen onderuit: het kostte de Braziliaan een tweede geel. Nog een domper voor de thuisploeg was de waarschijnlijke zware blessure die Sissako in het slotkwartier opliep in een duel met Ekkelenkamp.

Op sportief vlak zal RWDM hard aan de slag moeten met het defensieve aspect, wil het kans maken op een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Bij Antwerp mogen ze dan ook wel weer gewoon heel tevreden zijn met het niveau dat ze zelf gehaald hebben. Dit was nog eens uitpakken zoals een kampioen dat wel eens doet.